Полянский: Запад не делал и не делает усилий для ведения диалога с Россией по Украине

Запад не делал и не делает каких-либо серьезных шагов для ведения диалога с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он сказал, что разговор на данную тему не ведется ни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, ни на площадках других международных организаций, отметив, что, наверное, у многих сложилось представление, что «в Нью-Йорке происходит какой-то такой закулисный процесс, где мы общаемся с другими делегациями, пытаемся нащупать какие-то точки взаимопонимания». Так, к российским дипломата подходят коллеги из стран Глобального Юга, и говорят: «Ну, вы же, наверное, разговариваете с американцами, с украинцами... Давайте, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы эта ситуация ушла в прошлое и так далее».

«Но я всегда их разочаровываю и говорю совершенно искренне, что абсолютно никаких усилий для того, чтобы вести какой-то диалог западниками как не прикладывалось, так и не прикладывается», — сказал Полянский.

По его мнению, существенную негативную роль в таком поведении Запада играет фигура нынешнего постпреда Украины Сергея Кислицы, еще задолго до начала СВО развязавшего собственный «крестовый поход» против России. Полянский считает, что спецоперация «только обострила» эмоциональное состояние Кислицы и какие-либо переговоры представить очень сложно.

«Все это в комплексе приводит к тому, что никакого соответствующего разговора на нью-йоркской площадке и, насколько мне известно, на площадках каких-либо других международных организаций, не ведется», — резюмировал первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.