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Политика 28 марта 2025 11:41

Полянский: Россия сможет реализовать меморандум ООН по экспорту сельхозпродукции

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Россия считает, что сейчас появился реальный шанс реализовать меморандум ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Об этом 27 марта заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя достигнутые договоренности с США, сообщают Известия.

«Мы полагаем, что сейчас есть окно возможностей для выполнения этой части сделки, что в перспективе позволит реализовать зерновую сделку полностью», – отметил дипломат.

Полянский напомнил, что Россия и ООН ранее подписали соглашение в рамках зерновой сделки, однако его реализация столкнулась с препятствиями из-за позиции западных стран.

Также дипломат подчеркнул, что Москва готова к взаимодействию с любым новым постоянным представителем США в ООН.

#экспорт сельхозпродукции #ООН #меморандум
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