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Полянский: Россия рассматривает порты Украины как место дислокации ВСУ
Портовую инфраструктуру Украины Россия рассматривает как место дислокации и пополнения западным оружием Вооруженных сил Украины. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
В течение года, пока действовала зерновая сделка, Киев, прикрываясь ею, накопил «значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов», сказал дипломат в своем выступлении.
«Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников», — цитирует его РИА Новости.
Минобороны России ранее заявило, что все суда в акватории Черного моря, которые следуют в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Напомним, гарантии безопасности судоходства по зерновому коридору на фоне прекращения действия зерновой сделки Россия отозвала 17 июля. А накануне Минобороны Украины также объявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.
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