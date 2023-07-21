Полянский: Россия рассматривает порты Украины как место дислокации ВСУ

Портовую инфраструктуру Украины Россия рассматривает как место дислокации и пополнения западным оружием Вооруженных сил Украины. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

В течение года, пока действовала зерновая сделка, Киев, прикрываясь ею, накопил «значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов», сказал дипломат в своем выступлении.

«Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников», — цитирует его РИА Новости.

Минобороны России ранее заявило, что все суда в акватории Черного моря, которые следуют в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Напомним, гарантии безопасности судоходства по зерновому коридору на фоне прекращения действия зерновой сделки Россия отозвала 17 июля. А накануне Минобороны Украины также объявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.