Полянский объяснил, почему Россия не может завершить ремонт «Северного потока»

Введенные в отношении России санкции мешают завершить технические работы на газопроводе «Северный поток», заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. На набирающем обороты энергетическом кризисе, по его словам, в первую очередь отразились рестрикции Европы и Великобритании.

Завершить ремонт газопровода можно только после того, как в полной мере поступит оборудование и возможность его технического обслуживания, отметил он, подчеркнув при этом, что Россия остается «надежным поставщиком газа в Европу».

«Идея введения антироссийских санкций принадлежит не нам, так что в первую очередь надо спрашивать тех безрассудных европейских политиков, в том числе британских, которые ни во что не ставят интересы своих народов», – цитирует его ТАСС.

Напомним, на сегодня «Северный поток» задействован лишь на 20% от возможной мощности. Это связано с тем, что в Россию до сих пор не поставили одну из газоперекачивающих турбин, которая изначально застряла в Канаде из-за санкций, а потом была перевезена в Германию. Власти ФРГ заявляли, что готовы перевезти турбину в Россию, однако «Газпром» требует предоставить документы, которые отменяют действующие в отношении такого оборудования санкции. Кроме того, на газопроводе отключили еще одну турбину, объяснив это проведением ремонтных работ.