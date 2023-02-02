news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
2 февраля 2023  00:01

Полянский назвал тему заседания Совбеза ООН, запрошенного Россией

news_top_970_100

Заседание Совета безопасности ООН по Украине, запрошенное Россией на 8 февраля, будет посвящено вопросам урегулирования кризиса на фоне поставок западного оружия. Об этом в своем телеграм-канале рассказал зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«На 8 февраля нами запрошено заседание по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия», — отмечается в сообщении.

Кроме того, на мероприятии будут упомянуты Минские соглашения.

По его мнению, следующее заседание, которое состоится в 20-х числах, тоже будет посвящено украинскому конфликту.

#Совбез ООН #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное