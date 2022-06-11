Полянский назвал неубедительной попытку Байдена переложить вину за инфляцию в США на РФ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал неубедительной попытку Президента США Джо Байдена переложить ответственность за рост инфляции в своей стране на Москву.

«Кажется, будто Президент [России Владимир] Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин», — сказал Полянский, комментируя высказывание главы Белого дома.

Он посчитал, что это тщетная и неубедительная попытка Байдена переложить вину и избежать ответственности.

В пятницу во время выступления в Лос-Анджелесе американский Президент признал, что инфляция стала «подлинным вызовом» для страны, и заявил, что в США «никогда не видели ничего подобного „налогу Путина“ на продукты питания и бензин». Подобный образом он прокомментировал доклад Минтруда США о том, что потребительские цены в стран по итогам мая выросло на 8,6% в годовом выражении, что является самым крупным ростом с декабря 1981 года.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны, в том числе США, осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.