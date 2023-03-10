Полянский: Из резолюции ООН исключили мирный план Зеленского

При подготовке принятой в феврале антироссийской резолюции Генассамблеи ООН из нее был исключен мирный план украинского Президента Владимира Зеленского, что позволило обеспечить максимальное количество голосов в поддержку документа, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Сам документ он назвал «беззубым», заявив, что он получился далеко не таким, каким его запланировали украинские и западные политики.

«Резолюция, которую они продвигали, была очень сильно разбавлена по сравнению с изначальными ожиданиями украинцев и западников. С некоторыми поправками, которые предложила Белоруссия, я думаю, мы бы даже ее поддержали, настолько беззубой она была, – сказал дипломат (цитата по ТАСС).

В итоге резолюция отличается от текста, который планировалось согласовать, подчеркнул Полянский, добавив, что Зеленский, вероятно, текста резолюции не знал, так как перед голосованием утверждал, что его мирный план вошел в документ.

«Но его "мирный план" был исключен из резолюции, поскольку многие страны сказали, что не поддержат его, так как он неконструктивен и представляет собой ультиматум. Поэтому он был удален, чтобы получить больше голосов», – добавил дипломат.

Напомним, Генассамблея ООН в феврале приняла антироссийскую резолюцию, которую поддержала 141 страна. 7 стран выступили против, 32 воздержались. Документ требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины , а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре.

Зеленский представил десять условий «формулы мира» на Украине в середине ноября. Его план предусматривает, в частности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксацию завершения конфликта.