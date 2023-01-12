Полянский анонсировал два заседания Совбеза ООН по Украине

На следующей неделе Россия намерена созвать два заседания Совбеза ООН по Украине. Об этом в своем телеграм-канала рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду - пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», – пишет он в публикации.

Также, по словам Полянского, 20 января будет проведено неформальное заседание Совбеза по «формуле Арриа» по обстрелам Донбасса, которые ВСУ совершили в декабре. Дипломат отметил, что будут представлены «интересные докладчики и факты» – на таких встречах можно демонстрировать видео- и фотоматериалы.