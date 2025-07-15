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Общество 15 июля 2025 22:20

«Поляна знакомств» соберет молодежь на празднике Питрау в селе Зюри

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Отдел ЗАГС Мамадышского района, при поддержке краеведческого музея, подготовил для молодежи особую программу в рамках народного праздника Питрау, который пройдет 19 июля в 17:00 в селе Зюри. На специально организованной площадке под названием «Поляна знакомств» («Димче почмагы») гостей ждут старинные народные игры, парные танцы, конкурсы и викторины, направленные на легкое и непринужденное общение, сообщает управление ЗАГС при Кабмине РТ.

Участники смогут попробовать себя в таких играх, как «Йөзек салыш», «Голубки», «Фантики», «Танышу таягы» и других, с целью ближе познакомиться и, возможно, найти свою вторую половинку. Идея проекта — вернуть традиции знакомств в культурной и уважительной атмосфере, в духе старинных праздников, где раньше зарождались прочные и крепкие семьи.

Инициатива направлена на поддержку молодежи, которая сегодня все чаще сталкивается с трудностями в поиске партнера. Специалисты отмечают, что такие мероприятия помогают наладить живое общение и способствуют формированию серьезных отношений.

Для участия в проекте необходимо отправить заявку в свободной форме, указав имя, фамилию и контактный телефон, на электронную почту: Mamadysh.lyubov@mail.ru.

#молодежь #Мамадышский район #праздник Питрау
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