«Поляна свободна, нужно осваивать»: Татарстан наладил выпуск приборов мониторинга воздуха

Детектор загазованности «Ирексон» для промпредприятий представил Инновационный технический центр на международной выставке «TatOilExpo» в Казани. В условиях санкционного давления данный проект решает задачи по импортозамещению. Технологическую новинку оценил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе осмотра экспозиции выставки.

«До конца года выйдем на 100% локализацию в Татарстане»

Открытие крупнейшей отраслевой выставки «TatOilExpo» состоялось в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2022 в Казани. Ее участниками стали более 160 ведущих отраслевых компаний из 25 регионов России и четырех зарубежных стран. Мероприятие открыл Президент РТ Рустам Минниханов.

«Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для налаживания новых деловых контактов и объединения усилий для преодоления последствий текущего кризиса. Желаю всем участникам и гостям форума интересных дискуссий и плодотворной работы», - сказал Минниханов на церемонии открытия.

В своем выступлении президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что «в условиях беспрецедентных и наглых санкций со стороны некоторых западных стран», нефтегазохимический комплекс страны работает устойчиво, решает проблемы народного хозяйства.

Президент Татарстана и другие гости ознакомились с экспозицией выставки. Новейшие разработки презентовали производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия. Участниками выставки стали отраслевые вузы, особые экономические зоны, а также компании, реализующие проекты в сфере экологии.

В их числе ООО «Инновационный технический центр». Российская инжиниринговая компания представила детектор загазованности «Ирексон». Прибор обеспечивает безопасность производств и мониторинг воздуха рабочей зоны. Разработка заинтересовала Рустама Минниханова.

«Президент интересовался локализацией этого прибора, поскольку значительную его часть мы сегодня собираем на площадке Татарстана, но часть элементов пока импортная. Перед нами стоит задача до конца этого года выйти на 100% локализацию в Татарстане и в России по детекторам загазованности», - пояснил журналистам генеральный директор Инновационного технического центра (ИТЦ) Рустем Гапар.

Спикер отметил, что емкость рынка этого прибора весьма большая и будет исчисляться миллионами долларов.

«Инжиниринговая задача решалась несколько лет»

ООО «ИТЦ» выступает официальным дистрибьютором компании «Метран». Компания занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием интеллектуальных средств измерений для всех отраслей промышленности в России и СНГ. Она предлагает решения для обеспечения безопасности производства, контроля качества продукции, оптимизации технологических процессов. Производитель реализует инновационные проекты по экологическому мониторингу газовых выбросов.

«В 2014 году был принят 219-й Федеральный закон, по которому предприятия должны оборудовать свои дымовые трубы системами фиксации выбросов. В стране принят большой комплекс законов, который регламентирует, как нужно проводить замеры, насколько надежной должна быть система, как передавать данные в федеральный центр. Это сложная инжиниринговая задача нами решалась несколько лет. Сейчас мы предлагаем разные решения на разную технику», - сообщил информацию участникам выставки директор Департамента экологических программ компании «Метран», директор департамента комплексных решений компании «Метран-проект» Александр Моев.

В числе основных заказчиков компании «Русснефть», Магнитогорский металлургический комбинат, предприятия «Лукойла» и «СИБУРа». Партнерам предлагаются решения «под ключ», начиная с инженерного обследования, и заканчивая долговременным сервисом.

«Мы с Инновационным техническим центром работаем как консорциум, помогаем друг другу оборудованием, инженерными ресурсами. Это очень важно, потому что наши заказчики находятся во всех регионах России. Кооперация между «Метраном» и ИТЦ приводит к тому, что мы можем предлагать более надежные решения, оптимизированные в связке цена-качество», - подчеркнул Моев.

«Через несколько лет закроем основные задачи промышленности российскими приборами»

Производство детекторов загазованности «Ирексон» локализуется в казанском технополисе «Химград». Прибор разработан с участием представителей науки в рекордные сроки – всего за полгода. Запуск производства состоялся в этом году. Сейчас наукоемкая продукция проходит сертификацию. Проект стал первой разработкой в данной сфере в ответ на западные санкции.

«Перед нами стояла сложнейшая задача, поскольку аналитическое оборудование требует огромного количества комплектующих, ноу-хау. Это разработка на стыке нескольких отраслей. Такая задача требует больших временных затрат, инженерных ресурсов. Вслед за этим первым шагом, безусловно, будем изготавливать другие приборы в России. Наша стратегия заключается в том, чтобы через несколько лет мы смогли бы закрыть все основные задачи промышленности российскими приборами, чтобы быть импортонезависимыми», - проинформировал собравшихся Александр Моев.

Инновационный технический центр был создан в 2020 году для реализации проекта «Эмерсон-Татарстан». Однако в 2022 году проект был полностью пересмотрен, модернизирован и переименован в «Метран‐Татарстан».

«Многие из нас – бывшие сотрудники компании Emerson, которая была вынуждена уйти с российского рынка. Но все компетенции, персонал, 30-летний опыт были переданы российскому заводу «Метран». В результате перехода ноу-хау, инжиниринговой школы, традиций мы и наши партнеры можем эффективно и быстро делать интеллектуально емкие проекты», - добавил Моев.

Уже есть договоренность об использовании такого оборудования в нескольких крупных проектах, которые ведет ИТЦ. Речь идет о многомиллионных контрактах, оснащении заводов под ключ.

«Эти приборы уже согласованы и заложены в проектах. К тому моменту, когда они понадобятся нам на площадке, у нас будут все сертификаты», - подчеркнул эксперт.

Заместителю премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов и председателю совета директоров ГК «Ядран» Иреку Салихову представили детектор загазованности

«Комплектующие разные, интеллектуальная начинка – российская»

Раньше на российском рынке были представлены компании с многолетним опытом, такие как «Сименс», «Агава-электрик», ABB, Эмерсон, их продукция тестировалась десятилетиями. ИТЦ выходит на рынок с новым прибором, недавно запущенным в производство. Поэтому самая главная задача – показать заказчикам, что это надежная разработка. Она не только не уступает, но и по ряду параметров лучше приборов прежних поколений.

«Сейчас рынок не заполнен, и мы могли бы изготавливать разные приборы, но остановились именно на этих. Они обеспечивают самое важное – безопасность и надежность производства. Думаю, что уже в следующем году наладим поставки. Планируем наладить сотрудничество с Уралом, Сибирью, Поволжьем - практически со всей Россией. На такие приборы есть большой спрос», - сказал Александр Моев.

Детекторы загазованности измеряют горючие и токсичные газы, защищают от пожаров. Они обеспечивают устойчивость и надежность производства, его безаварийную работу. От работы «умных» устройств зависит безопасность людей.

Комплектующие у «Ирексона» пока разные, в начинке есть китайские детали, но самое главное, что программное обеспечение - российское. К весне следующего года компания намерена довести локализацию производства в Казани с 75 до 95%.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы расширять линейку, будем выводить на рынок новые решения в данной сфере, предлагать такие анализаторы, которых раньше просто не было. В нашей стране накоплен огромный потенциал, несмотря на все трудности, у нас сохранилась вузовская наука. Мы переживаем с одной стороны трудный период, но с другой стороны – это окно возможностей. Мы можем консолидировать российские интеллектуальные ресурсы, воплотить лучшие научные разработки», - считает Александр Моев.

«Индия и Китай готовы к сотрудничеству»

Сейчас ИТЦ активно развивает сотрудничество с Индией и Китаем. После ухода мировых вендоров с российской площадки перед производителями этих стран открылись новые возможности.

«Стоит признать, что они в производстве оборудования ушли далеко и даже превзошли других по некоторым позициям. Но самое главное, что они готовы к сотрудничеству и развитию производств на российских площадках, во взаимодействии с российскими производителями», - добавил Рустем Гапар.

Второй важный момент, который отметил эксперт, заключается в том, что сложившаяся ситуация позволила российским производителям по-другому взглянуть на внутренний рынок.

«Этот рынок тоже был в развитии, и сегодня развивается другими скоростями, но поляна освободилась, ее нужно осваивать», - заметил собеседник.

В настоящее время с рамках заключенных соглашений-консорциумов Инновационный технический центр сотрудничает с несколькими российскими заводами, которые намерены наладить совместное производство оборудования. В числе таких партнеров пермский завод «Кама Контракт», «Метран», санкт-петербургская компания «ЭМС-сервис», который производит известный во всем мире ЭМИ-прибор. Кроме того, существует предварительная договоренность о сотрудничестве с казанским Иннополисом.

«Стоит важная задача, чтобы наше оборудование было четко привязано к искусственному интеллекту. По некоторым проектам мы хотели бы войти в Иннополис как резиденты и максимально взаимодействовать с университетом Иннополиса. Любое взаимодействие приводит к развитию», - заключил Рустем Гапар.

Автоматизированные системы ИТЦ позволят российским предприятиям не только решить экологическую повестку, но и оптимизировать процессы там, где человек не может присутствовать, но необходим технологический контроль.

В дальнейшем компания намерена расширять производство, и рассматривает несколько площадок для развития кооперации. Сейчас продолжаются подготовительные работы по размещению производств в Зеленодольске. В общей сложности на сегодняшний день ИТЦ создал более 600 рабочих мест, в том числе около 300 в Татарстане.

фотографии Салавата Камалетдинова