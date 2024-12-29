Полвека спустя: детский балет Загида Хабибуллина возвращается в театр имени Джалиля

КХУ поставило некогда шедший на сцене Татарского театра оперы и балета спектакль «Заколдованный мальчик» на музыку Загида Хабибуллина. Балет заново создавали по клавирам, поскольку ноты были утрачены. Как шла подготовка и каких персонажей увидели на сегодняшней утренней премьере зрители нетривиальной истории, - в репортаже «Татар-информа».





Национальный балет для детей

– Поставить татарский балет было моей мечтой. И я долго не могла к ней приблизиться. Причем сначала, конечно, была мысль поставить «Шурале». Но этот балет уже идет блестяще на сцене Татарского театра оперы и балета – зачем же повторяться? Зритель скажет – я это уже видел. Во-вторых, если есть еще одна замечательная сказка, почему бы не поставить ее? Ведь это еще одна страница в истории татарской культуры. Тем более что сейчас детского репертуара вообще мало. Даже министр культуры России об этом говорит: не хватает именно детского репертуара. А тут Тукай – так что все сложилось, – рассказала «Татар-информу» в преддверии премьеры директор Казанского хореографического училища Татьяна Шахнина.

Балет «Заколдованный мальчик» – один из двух написанных лауреатом Республиканской премии имени Г. Тукая 1968 года и народным артистом Татарстана Загидом Хабибуллиным. Он изначально создавался как балет для детей тогда еще композитором, не получившим главную премию своей малой родины и в звании пока еще только заслуженного деятеля искусств Татарской АССР. Но так вышло, что завершил Загид Валеевич балет на основе персонажей произведений Тукая к своему 50-летию – в 1960 году.

Татьяна Шахнина: «4,6 млн рублей на постановку выделил Раис Татарстана. Еще около 2,5 млн училище направило из своего бюджета»

На следующий год спектакль показали зрителям под названием «Раушан». Это имя главной героини, спасающей своего брата. Прямо скажем, сюжет ассоциируется с историей Герды, отправившейся за Каем, только в татарской интерпретации зима не играет решающей роли в символике сказки.

В первой версии балет был трехактным. Хореографию тогда ставил Евгений Дорофеев, а главные партии исполнили артисты труппы Нинель Юлтыева и Клара Янбулатова (Раушан), Шамиль Мифтахутдинов и Ревдар Садыков (Гали), Анна Гацулина (Сажида-апа).

Спустя 14 лет Загид Хабибуллин создал вторую редакцию балета, именно тогда постановка сменила название с «Раушан» на «Заколдованный мальчик», стала двухактной и шла в репертуаре Татарского театра оперы и балета еще какое-то время в исполнении взрослых артистов. Либретто сочетало в себе мотивы татарских и русских народных сказок, а также образы стихотворений Тукая. Хореографию спектакля на этот раз ставила Дина Арипова. Главные партии исполняли Ирина Хакимова (Раушан), Владимир Грачев, Наиль Сарваров (Баба-яга) и, например, нынешний худрук театра Владимир Яковлев – он танцевал в образе Гали.

Потерянные во времени оркестровки

– Тогда не велось видеосъемки балетов – мы не могли это увековечить. И когда все-таки созрел план поставить балет «Заколдованный мальчик», когда он стал вполне реалистичным и мы уже приступили к работе, вдруг выяснилась такая малость – нет музыки… Партитуры потеряны! Может быть, они были в руках композитора, возможно, в руках дирижера. Мы долго искали хотя бы клавиры. И нашли в библиотеке театра два разных, которые не везде совпадают. Причем от давности лет они уже сыпались, невозможно было взять их в руки, – рассказывает Шахнина.

Как так получилось, неизвестно. Но именно благодаря тому, что сам композитор создал две версии произведения, все же отыскали хотя бы авторские исходники обеих редакций. Это и позволило спустя полвека с предыдущей постановки балета «Заколдованный мальчик» и уже без участия композитора создать третью версию детского национального балета. Загид Хабибуллин скончался в 1983 году. Оркестровки (инструментовки) для ремейка создавали совместно хореограф-постановщик балета, заслуженный деятель искусств России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Полубенцев, уроженцы Казани Айрат Кашаев (сейчас дирижер Большого театра России) и автор многочисленных переложений для симфонического, камерного и духового оркестров Вячеслав Губанов (ныне руководитель камерного оркестра Ульяновского государственного университета).

«Честно скажу, не знаю, взялась бы я с таким энтузиазмом за этот балет, если бы предвидела все эти непростые обстоятельства»

– Это была долгая история. Почти полтора года мы только создавали партитуру, потом делали запись оркестра. Это была очень кропотливая, длительная работа. Честно скажу, не знаю, взялась бы я с таким энтузиазмом за этот балет, если бы предвидела все эти непростые обстоятельства, – признается директор КХУ.

На этот раз все партии в балете исполняют не состоявшиеся артисты, а дети – воспитанники Казанского хореографического училища Казани. Им предстоит станцевать 12 спектаклей за шесть дней. Балет «Заколдованный мальчик» – уже седьмой собственный спектакль училища. Традиция эта сложилась с 2006 года при нынешнем директоре. За последние несколько лет на сцене театра имени Джалиля учащиеся представили в новогодние праздники такие постановки, как «Снежная королева», «Доктор Айболит», «Морозко», «Белоснежка и семь гномов», «Щелкунчик» и «Аленький цветочек».

На постановку «Заколдованного мальчика», сообщила Шахнина, средства выделил Раис Татарстана Рустам Минниханов – 4,6 млн рублей. И еще около 2,5 млн рублей, по ее словам, училище направило из своего бюджета.

Одновременно в спектакле задействованы около 75 учеников КХУ

«Многие не верят, что всё танцуют дети»

Главные партии в обновленной постановке педагоги предусмотрели в четырех составах. Одновременно в спектакле задействованы около 75 учеников. Александр Полубенцев пересмотрел либретто, оставив в нем преимущественно образы татарских сказок и легенд.

– У нас нет ни одного приглашенного артиста. Когда зрители смотрят наши балеты, многие не верят, что всё танцуют дети – еще не артисты. Все думают, что это взрослые. Причем танцуют почти все, для нас это очень важно. У нас учатся 188 ребят, и около 160 из них будут танцевать в «Заколдованном мальчике» – ученики и народного отделения, и классического. Такой сценический опыт очень важен: один из самых главных предметов в училище – сценическая практика. Дети после такой сценической практики, первое – мотивированы к учебе, второе – готовы к профессии, выходя из стен училища. Потому что уже не боятся зрителя, не боятся сцены, знают, что такое костюмер, грим и так далее, – подчеркнула директор хореографического училища.

Хореография балета классическая, но, по словам Шахниной, непростая для учащихся. Подчас Полубенцев ставил детям задачи, рассчитанные на взрослых артистов.

«Дети после такой сценической практики, первое – мотивированы к учебе, второе – готовы к профессии, выходя из стен училища»

– Александр Полубенцев – большой балетмейстер, который ставит на взрослых. Я ему всегда говорю – Александр Михайлович, мы же дети, у нас не получится. Получится! Дети не могут поднять детей, говорю ему. Поднимут, возражает он. Словом, он не упрощает под нас хореографию. Правда, прежде чем работать над балетом, он приезжал в апреле-мае, посмотрел все классы, детей, чтобы оценить, какой уровень постановки он может себе позволить, – рассказала Татьяна Шахнина.

За время репетиций, которые шли с конца сентября, у некоторых ребят сменились партии. Особенно на главных ролях, призналась наша собеседница. Освоить партии Раушан и ее брата Гали пытались несколько учеников хореографического училища. И все же тех из них, кто все-таки выйдет в новогодние праздники на сцену в главных ролях, директор училища не спешит назвать восходящими звездами. Чтобы не сглазить и чтобы не зазнались.

– Есть мальчик, которого мы сначала поставили первым составом на партию Гали. А потом не то чтобы убрали его, поставили другим составом. Конечно, бывает и такое, как и везде в театре. Это же эксперимент. Или, наоборот, есть один скромный мальчик, который приехал к нам учиться из района республики, и если в прошлом году мы говорили о его отчислении, потому что он что-то сник, похудел, потерял интерес к профессии, то в этом году он как раз танцует главную партию. Ему снова все очень нравится, глаза опять стали гореть, он стал ходить на спектакли, смотреть других героев, – привела пример директор училища.

Множественные Шурале и персонажи-пламя

Премьера «Заколдованного мальчика» прошла в ТАГТОиБ им. М. Джалиля сегодня утром. Первыми национальный балет для детей в исполнении детей-танцовщиков увидели подопечные благотворительных фондов, юные зрители из малообеспеченных и многодетных семей.

В третьей версии балета, в отличие от первой, нет Бабы-яги, зато появились колдунья Убыр, волшебница Умай, Енот в тюбетейке, персонажи-деревья, символизирующие «кара урман» (лесную глушь), «трио Шурале» от очень тощего до пузатого, а также персонажи-бабочки и персонажи-цветы разных видов – одуванчики, васильки и т.д.

Особенно зрелищно выглядит группа юных артистов, которым досталась партия языков пламени: по-отрочески изящные, гибкие, шустрые, они идеальны для хореографического воплощения огненной стихии. Костюмы к балету создавала художник Фания Низамова, много лет работающая в Башкирском театре оперы и балета.

На одной из сценических репетиций, где побывал корреспондент «Татар-информ», главные партии Раушан и Гали исполнили танцовщики третьего состава – Камиля Галиева и Богдан Винокуров.

– Дольше стой с пером, дольше. Фиксируй эту позу, – руководил из зала Александр Полубенцев.

Под чутким взором Александра Полубенцева отлаживали не только хореографию, но и подачу света, механику декораций – все нюансы

Под его чутким взором юные исполнители и сотрудники закулисья театра оперы и балета отлаживали не только хореографию, но и подачу света, механику декораций – все нюансы. К слову, в спектакле лишь часть декораций –изготовленный специально для него реквизит. В основном старались использовать уже имеющиеся в театре от других постановок. Видеодекорации были созданы специально для возобновляемого балета питерским художником Викторией Злотниковой.

Постановку постарались сделать динамичной на современный лад. В новую редакцию не вошло немало музыкальных номеров из исходной версии постановки, часть мелодий стали основой для других персонажей. Музыку балета зрители слышат в записи: фонограмму записывали в конце августа-начале сентября, симфоническим оркестром театра управлял Айрат Кашаев.

– Я слышал на уроках музыкальной литературы в Казанском музыкальном училище или в консерватории, что был такой балет, но в памяти это у меня тогда должным образом не отложилось, тем более что к тому моменту он уже не шел на сцене театра. Когда пришло предложение посмотреть этот материал и принять деятельное участие в его постановке, я согласился, потому что убежден, что такие произведения нужно воссоздавать.

В процессе я изумился, насколько эта музыка прелестна сама по себе. Это погружение в середину прошлого века, местами в такую наивную простоту. Это простота самой искренности. Мысли выражаются так, как автору подсказывает сердце. Мне эта партитура очень понравилась, и мы оба (с Полубенцевым, – прим. Т-и) ее полюбили. Это отличный музыкальный опыт и приобретение для исполнителей и для слушателей.

Здорово, что это что-то новое, с одной стороны, а с другой – хорошенько забытое старое. Мы должны иногда возвращаться к нашим прошлым страницам, чтобы была возможность увидеть, в каком направлении мы движемся, сравнить музыкальный язык, которым пишут ныне живущие авторы и мастера прошлых лет. Это естественный эволюционный процесс, на который мы должны опираться в нашей работе, – прокомментировал информагентству работу над балетом Кашаев.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»

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