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Полвека спустя: детский балет Загида Хабибуллина возвращается в театр имени Джалиля
В хореографическом училище Казани воссоздали спектакль «Заколдованный мальчик»
КХУ поставило некогда шедший на сцене Татарского театра оперы и балета спектакль «Заколдованный мальчик» на музыку Загида Хабибуллина. Балет заново создавали по клавирам, поскольку ноты были утрачены. Как шла подготовка и каких персонажей увидели на сегодняшней утренней премьере зрители нетривиальной истории, - в репортаже «Татар-информа».
Национальный балет для детей
– Поставить татарский балет было моей мечтой. И я долго не могла к ней приблизиться. Причем сначала, конечно, была мысль поставить «Шурале». Но этот балет уже идет блестяще на сцене Татарского театра оперы и балета – зачем же повторяться? Зритель скажет – я это уже видел. Во-вторых, если есть еще одна замечательная сказка, почему бы не поставить ее? Ведь это еще одна страница в истории татарской культуры. Тем более что сейчас детского репертуара вообще мало. Даже министр культуры России об этом говорит: не хватает именно детского репертуара. А тут Тукай – так что все сложилось, – рассказала «Татар-информу» в преддверии премьеры директор Казанского хореографического училища Татьяна Шахнина.
Балет «Заколдованный мальчик» – один из двух написанных лауреатом Республиканской премии имени Г. Тукая 1968 года и народным артистом Татарстана Загидом Хабибуллиным. Он изначально создавался как балет для детей тогда еще композитором, не получившим главную премию своей малой родины и в звании пока еще только заслуженного деятеля искусств Татарской АССР. Но так вышло, что завершил Загид Валеевич балет на основе персонажей произведений Тукая к своему 50-летию – в 1960 году.
На следующий год спектакль показали зрителям под названием «Раушан». Это имя главной героини, спасающей своего брата. Прямо скажем, сюжет ассоциируется с историей Герды, отправившейся за Каем, только в татарской интерпретации зима не играет решающей роли в символике сказки.
В первой версии балет был трехактным. Хореографию тогда ставил Евгений Дорофеев, а главные партии исполнили артисты труппы Нинель Юлтыева и Клара Янбулатова (Раушан), Шамиль Мифтахутдинов и Ревдар Садыков (Гали), Анна Гацулина (Сажида-апа).
Спустя 14 лет Загид Хабибуллин создал вторую редакцию балета, именно тогда постановка сменила название с «Раушан» на «Заколдованный мальчик», стала двухактной и шла в репертуаре Татарского театра оперы и балета еще какое-то время в исполнении взрослых артистов. Либретто сочетало в себе мотивы татарских и русских народных сказок, а также образы стихотворений Тукая. Хореографию спектакля на этот раз ставила Дина Арипова. Главные партии исполняли Ирина Хакимова (Раушан), Владимир Грачев, Наиль Сарваров (Баба-яга) и, например, нынешний худрук театра Владимир Яковлев – он танцевал в образе Гали.
Потерянные во времени оркестровки
– Тогда не велось видеосъемки балетов – мы не могли это увековечить. И когда все-таки созрел план поставить балет «Заколдованный мальчик», когда он стал вполне реалистичным и мы уже приступили к работе, вдруг выяснилась такая малость – нет музыки… Партитуры потеряны! Может быть, они были в руках композитора, возможно, в руках дирижера. Мы долго искали хотя бы клавиры. И нашли в библиотеке театра два разных, которые не везде совпадают. Причем от давности лет они уже сыпались, невозможно было взять их в руки, – рассказывает Шахнина.
Как так получилось, неизвестно. Но именно благодаря тому, что сам композитор создал две версии произведения, все же отыскали хотя бы авторские исходники обеих редакций. Это и позволило спустя полвека с предыдущей постановки балета «Заколдованный мальчик» и уже без участия композитора создать третью версию детского национального балета. Загид Хабибуллин скончался в 1983 году. Оркестровки (инструментовки) для ремейка создавали совместно хореограф-постановщик балета, заслуженный деятель искусств России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Полубенцев, уроженцы Казани Айрат Кашаев (сейчас дирижер Большого театра России) и автор многочисленных переложений для симфонического, камерного и духового оркестров Вячеслав Губанов (ныне руководитель камерного оркестра Ульяновского государственного университета).
– Это была долгая история. Почти полтора года мы только создавали партитуру, потом делали запись оркестра. Это была очень кропотливая, длительная работа. Честно скажу, не знаю, взялась бы я с таким энтузиазмом за этот балет, если бы предвидела все эти непростые обстоятельства, – признается директор КХУ.
На этот раз все партии в балете исполняют не состоявшиеся артисты, а дети – воспитанники Казанского хореографического училища Казани. Им предстоит станцевать 12 спектаклей за шесть дней. Балет «Заколдованный мальчик» – уже седьмой собственный спектакль училища. Традиция эта сложилась с 2006 года при нынешнем директоре. За последние несколько лет на сцене театра имени Джалиля учащиеся представили в новогодние праздники такие постановки, как «Снежная королева», «Доктор Айболит», «Морозко», «Белоснежка и семь гномов», «Щелкунчик» и «Аленький цветочек».
На постановку «Заколдованного мальчика», сообщила Шахнина, средства выделил Раис Татарстана Рустам Минниханов – 4,6 млн рублей. И еще около 2,5 млн рублей, по ее словам, училище направило из своего бюджета.
«Многие не верят, что всё танцуют дети»
Главные партии в обновленной постановке педагоги предусмотрели в четырех составах. Одновременно в спектакле задействованы около 75 учеников. Александр Полубенцев пересмотрел либретто, оставив в нем преимущественно образы татарских сказок и легенд.
– У нас нет ни одного приглашенного артиста. Когда зрители смотрят наши балеты, многие не верят, что всё танцуют дети – еще не артисты. Все думают, что это взрослые. Причем танцуют почти все, для нас это очень важно. У нас учатся 188 ребят, и около 160 из них будут танцевать в «Заколдованном мальчике» – ученики и народного отделения, и классического. Такой сценический опыт очень важен: один из самых главных предметов в училище – сценическая практика. Дети после такой сценической практики, первое – мотивированы к учебе, второе – готовы к профессии, выходя из стен училища. Потому что уже не боятся зрителя, не боятся сцены, знают, что такое костюмер, грим и так далее, – подчеркнула директор хореографического училища.
Хореография балета классическая, но, по словам Шахниной, непростая для учащихся. Подчас Полубенцев ставил детям задачи, рассчитанные на взрослых артистов.
– Александр Полубенцев – большой балетмейстер, который ставит на взрослых. Я ему всегда говорю – Александр Михайлович, мы же дети, у нас не получится. Получится! Дети не могут поднять детей, говорю ему. Поднимут, возражает он. Словом, он не упрощает под нас хореографию. Правда, прежде чем работать над балетом, он приезжал в апреле-мае, посмотрел все классы, детей, чтобы оценить, какой уровень постановки он может себе позволить, – рассказала Татьяна Шахнина.
За время репетиций, которые шли с конца сентября, у некоторых ребят сменились партии. Особенно на главных ролях, призналась наша собеседница. Освоить партии Раушан и ее брата Гали пытались несколько учеников хореографического училища. И все же тех из них, кто все-таки выйдет в новогодние праздники на сцену в главных ролях, директор училища не спешит назвать восходящими звездами. Чтобы не сглазить и чтобы не зазнались.
– Есть мальчик, которого мы сначала поставили первым составом на партию Гали. А потом не то чтобы убрали его, поставили другим составом. Конечно, бывает и такое, как и везде в театре. Это же эксперимент. Или, наоборот, есть один скромный мальчик, который приехал к нам учиться из района республики, и если в прошлом году мы говорили о его отчислении, потому что он что-то сник, похудел, потерял интерес к профессии, то в этом году он как раз танцует главную партию. Ему снова все очень нравится, глаза опять стали гореть, он стал ходить на спектакли, смотреть других героев, – привела пример директор училища.
Множественные Шурале и персонажи-пламя
Премьера «Заколдованного мальчика» прошла в ТАГТОиБ им. М. Джалиля сегодня утром. Первыми национальный балет для детей в исполнении детей-танцовщиков увидели подопечные благотворительных фондов, юные зрители из малообеспеченных и многодетных семей.
В третьей версии балета, в отличие от первой, нет Бабы-яги, зато появились колдунья Убыр, волшебница Умай, Енот в тюбетейке, персонажи-деревья, символизирующие «кара урман» (лесную глушь), «трио Шурале» от очень тощего до пузатого, а также персонажи-бабочки и персонажи-цветы разных видов – одуванчики, васильки и т.д.
Особенно зрелищно выглядит группа юных артистов, которым досталась партия языков пламени: по-отрочески изящные, гибкие, шустрые, они идеальны для хореографического воплощения огненной стихии. Костюмы к балету создавала художник Фания Низамова, много лет работающая в Башкирском театре оперы и балета.
На одной из сценических репетиций, где побывал корреспондент «Татар-информ», главные партии Раушан и Гали исполнили танцовщики третьего состава – Камиля Галиева и Богдан Винокуров.
– Дольше стой с пером, дольше. Фиксируй эту позу, – руководил из зала Александр Полубенцев.
Под его чутким взором юные исполнители и сотрудники закулисья театра оперы и балета отлаживали не только хореографию, но и подачу света, механику декораций – все нюансы. К слову, в спектакле лишь часть декораций –изготовленный специально для него реквизит. В основном старались использовать уже имеющиеся в театре от других постановок. Видеодекорации были созданы специально для возобновляемого балета питерским художником Викторией Злотниковой.
Постановку постарались сделать динамичной на современный лад. В новую редакцию не вошло немало музыкальных номеров из исходной версии постановки, часть мелодий стали основой для других персонажей. Музыку балета зрители слышат в записи: фонограмму записывали в конце августа-начале сентября, симфоническим оркестром театра управлял Айрат Кашаев.
– Я слышал на уроках музыкальной литературы в Казанском музыкальном училище или в консерватории, что был такой балет, но в памяти это у меня тогда должным образом не отложилось, тем более что к тому моменту он уже не шел на сцене театра. Когда пришло предложение посмотреть этот материал и принять деятельное участие в его постановке, я согласился, потому что убежден, что такие произведения нужно воссоздавать.
В процессе я изумился, насколько эта музыка прелестна сама по себе. Это погружение в середину прошлого века, местами в такую наивную простоту. Это простота самой искренности. Мысли выражаются так, как автору подсказывает сердце. Мне эта партитура очень понравилась, и мы оба (с Полубенцевым, – прим. Т-и) ее полюбили. Это отличный музыкальный опыт и приобретение для исполнителей и для слушателей.
Здорово, что это что-то новое, с одной стороны, а с другой – хорошенько забытое старое. Мы должны иногда возвращаться к нашим прошлым страницам, чтобы была возможность увидеть, в каком направлении мы движемся, сравнить музыкальный язык, которым пишут ныне живущие авторы и мастера прошлых лет. Это естественный эволюционный процесс, на который мы должны опираться в нашей работе, – прокомментировал информагентству работу над балетом Кашаев.
Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»
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