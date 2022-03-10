Полузащитником «Рубина» Андерсом Дрейером интересуются два датских клуба

«Копенгаген» и «Митьюлланд» интересуются полузащитником «Рубина» Андерсом Дрейером, пишет Ekstra Bladet.

Датчанин перебрался в «Рубин» из «Митьюлланда» летом 2021 года за семь млн евро, за это время сыграл 14 матчей и забил восемь голов в составе казанского клуба. На данный момент Дрейер – лучший бомбардир команды Слуцкого.

В последнем матче «Рубина» против грозненского «Ахмата» Андерс Дрейер забил победный гол на последних минутах матча с передачи Виталия Лисаковича.

Напомним, что FIFA разрешила легионерам, выступающим в России, приостанавливать контракты до 30 июня этого года.