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Спорт
10 марта 2022  16:32
Арсений Каримов

Полузащитником «Рубина» Андерсом Дрейером интересуются два датских клуба

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«Копенгаген» и «Митьюлланд» интересуются полузащитником «Рубина» Андерсом Дрейером, пишет Ekstra Bladet.

Датчанин перебрался в «Рубин» из «Митьюлланда» летом 2021 года за семь млн евро, за это время сыграл  14 матчей и забил восемь голов в составе казанского клуба. На данный момент Дрейер – лучший бомбардир команды Слуцкого.

В последнем матче «Рубина» против грозненского «Ахмата» Андерс Дрейер забил победный гол на последних минутах матча с передачи Виталия Лисаковича.

Напомним, что FIFA разрешила легионерам, выступающим в России, приостанавливать контракты до 30 июня этого года.

#Андерс Дрейер #Рубин
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