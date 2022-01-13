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Спорт
13 января 2022  19:45
Дамир Садриев

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин может вернуться в «Рубин»

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Казанский «Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику питерского «Зенита» Алексею Сутормину. Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

Как сообщается, помимо «Рубина» за 28-летним футболистом пристально следят также московские ЦСКА и «Динамо». Нынешнее соглашение Сутормина действует до конца этого сезона, и в данный момент он ведет переговоры о его продлении с «Зенитом», однако, в любой момент ситуация может измениться. 

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету игрока сборной России 3 гола и 1 результативная передача в 16 матчах.

#Рубин #Футбол #чемпионат России по футболу
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