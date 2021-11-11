Полузащитник «Рубина» своим дублем принес победу Грузии в матче против Швеции

В матче 9-го тура отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Грузии обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Оба мяча забил игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В первый раз мяч в сетку ворот соперника полузащитник отправил на 61-й минуте после удачного розыгрыша штрафного.

Второй мяч грузинский полузащитник «Рубина» забил после сольного прохода, прокинув мяч мимо четверых соперников. Этот гол стал для Кварацхелия уже четвертым в этом отборочном цикле.

После победы над лидерами группы шведами сборная Грузии обошла в таблице команду Косово и занимает четвертое место. Однако у косоваров есть еще игра в запасе.

Помимо прочего, этой сенсационной победой сборная Грузии дала испанцам шанс возглавить группу. Сейчас они отстают от шведов на два очка, сегодня им предстоит встреча с командой Греции.