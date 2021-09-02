news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 сентября 2021  10:42

Полузащитник «Рубина» Хакшабанович сыграл за сборную Черногорию в матче против Турции

news_top_970_100
Полузащитник «Рубина» Хакшабанович сыграл за сборную Черногорию в матче против Турции
Сеад Хакшабанович
Фото: www.rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович принял участие в отборочном матче к ЧМ-2022. Накануне футболист вышел в стартовом составе национальной сборной Черногории в гостевой игре против Турции и провел на поле 78 минут.

Черногорцы уже к 31-й минуте игры уступали со счетом 0:2, но сначала отыграли один мяч в конце первого тайма, а на седьмой добавленной минуте второго тайма вырвали ничью – 2:2.

Черногория после четырех сыгранных матчей занимает 3-е место в группе с семью очками. 4 сентября черногорцы сыграют в Эйндховене против сборной Голландии, которая также набрала семь очков. Столько же и у Норвегии. 

 

#фк рубин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное