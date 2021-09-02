Полузащитник «Рубина» Хакшабанович сыграл за сборную Черногорию в матче против Турции

Сеад Хакшабанович

Фото: www.rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович принял участие в отборочном матче к ЧМ-2022. Накануне футболист вышел в стартовом составе национальной сборной Черногории в гостевой игре против Турции и провел на поле 78 минут.

Черногорцы уже к 31-й минуте игры уступали со счетом 0:2, но сначала отыграли один мяч в конце первого тайма, а на седьмой добавленной минуте второго тайма вырвали ничью – 2:2.

🇲🇪 Сборная Черногории забила на седьмой добавленной минуте и сыграла вничью с Турцией – 2:2!



Сеад Хакшабанович провёл на поле 78 минут ⏱ pic.twitter.com/B34BjB3VA6 — «Рубин» Казань (@fcrk) September 1, 2021

Черногория после четырех сыгранных матчей занимает 3-е место в группе с семью очками. 4 сентября черногорцы сыграют в Эйндховене против сборной Голландии, которая также набрала семь очков. Столько же и у Норвегии.