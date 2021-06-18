Полузащитник «Рубина» Хакшабанович: Мне нравятся позиции левого вингера или «десятки»

Новобранец «Рубина», полузащитник Сеад Хакшабанович рассказал об адаптации в новом коллективе и тренировках под руководством Леонида Слуцкого.

«Тренер выглядит очень серьезным человеком, который в то же время может в любой ситуации пошутить. Но когда он серьезен, то он очень серьезен. До перехода в "Рубин" я знал, что он хорошо работает с молодыми игроками и что он многое выиграл в России. Большой плюс работать под руководством такого специалиста. Что касается команды, то я видел видео в инстаграме клуба, видел на тренировке, и могу сказать, что уровень игроков высокий. Я рад быть в этой команде», – цитирует игрока сборной Черногории пресс-служба казанского клуба.

Ашхабанович высказался также на тему тренировочного процесса во время межсезонья и рассказал, на какой позиции ему удобнее играть.

«Это предсезонка, она и должна быть такой тяжелой, ведь мы закладываем фундамент на предстоящий сезон. Мне нравятся тяжелые тренировки. Мне нравятся позиции левого вингера или "десятки", но главное принести пользу там, где это будет нужно», – заявил Сеад Хакшабанович.