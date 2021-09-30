Полузащитник «Рубина» вызван в сборную Кореи

Хавбек казанского «Рубина» Ин Бом Хван получил вызов в сборную Кореи на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира-2022.

Сборная Кореи в предстоящем месяце проведет два отборочных матча: 7 октября она встретится с командой Сирии, а 12-го — с командой Ирана.

Ин Бом в нынешнем сезоне провел за «Рубин» девять матчей в чемпионате России, в которых забил два гола. За национальную сборную футболист провел 23 матча и забил три гола.

Ранее в сборную России были приглашены голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.

После девяти матчей в активе казанцев 14 очков и седьмое место в чемпионате РПЛ. 2 октября на своем поле «Рубин» примет «Нижний Новгород».