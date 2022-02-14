Полузащитник «Рубина»: Все бы хотели видеть Дзюбу в своей команде

Артем Дзюба — хороший игрок и продуктивный нападающий, любой бы хотел видеть его в своей команде. Таким мнением с «РБ Спорт» поделился полузащитник «Рубина» Леон Мусаев.

«Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России. Но он в „Зените“. Желаю ему всего хорошего. Он много мне помогал», — отметил игрок казанского клуба.

Мусаев пересекался с Дзюбой, играя в «Зените». По словам футболиста, при переходе в «Рубин» нападающий тепло попрощался с ним и пожелал удачи в новом клубе.

Во время зимнего трансферного окна многие СМИ упоминали Дзюбу в связи с возможным переходом в «Рубин».