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Спорт
14 февраля 2022  15:42
Арсений Каримов

Полузащитник «Рубина»: Все бы хотели видеть Дзюбу в своей команде

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Артем Дзюба — хороший игрок и продуктивный нападающий, любой бы хотел видеть его в своей команде. Таким мнением с «РБ Спорт» поделился полузащитник «Рубина» Леон Мусаев.

«Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России. Но он в „Зените“. Желаю ему всего хорошего. Он много мне помогал», — отметил игрок казанского клуба.

Мусаев пересекался с Дзюбой, играя в «Зените». По словам футболиста, при переходе в «Рубин» нападающий тепло попрощался с ним и пожелал удачи в новом клубе.

Во время зимнего трансферного окна многие СМИ упоминали Дзюбу в связи с возможным переходом в «Рубин».

#фк рубин #Леон мусаев #артем дзюба
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