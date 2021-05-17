Полузащитник «Рубина» включен в символическую сборную РПЛ по итогам этого сезона

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор включен в символическую сборную по итогам этого сезона РПЛ по версии аналитического портала WhoScored.

Датский футболист казанского клуба стал одним из семи легионеров, попавших в список 11-ти лучших игроков лиги. Помимо Абильдгора, это защитники Мурило («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»), полузащитники Малком («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Реми Кабелла («Краснодар») и форвард Джордан Ларссон («Спартак»).

Также в символическую сборную РПЛ включены 4 игрока с российским гражданством: голкипер «Химок» Илья Лантратов, защитники Марио Фернандес (ЦСКА) и Максим Осипенко («Ростов»), а также нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Абильдгор провел 28 матчей в чемпионате России по футболу сезона-2020/2021. На его счету 1 голевая передача. В среднем игрок выигрывал 5 верховых единоборств за игру, точность передач полузащитника составила 75,7%. 4 раза Абильдгор признавался аналитиками WhoScored лучшим игроком матча.

Также на счету футболиста 8 желтых карточек и одно удаление. Это худший показатель в «Рубине» (такая же статистика у Дениса Макарова).