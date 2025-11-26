Полузащитник «Рубина» Швец успешно прооперирован в клинике в Германии

Фото: ФК "Рубин"

Полузащитник казанского «Рубина» 32-летний Антон Швец успешно перенес операцию на крестообразные связки в Германии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Вчера Антон был прооперирован в клинике в Германии, в ближайшее время футболист начнет восстановительную работу», – написано в официальном сообществе клуба.

Швец подписал контракт с казанцами в сентябре до конца сезона-2025/26. В составе татарстанского клуба он провел два матча после чего получил травму колена во время тренировки на базе ФК «Рубин».

В текущем сезоне за «Рубин» в активе 32-летнего полузащитника одна результативная передача.