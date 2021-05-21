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Ру Тат
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21 мая 2021  10:10

Футболист «Рубина» стал автором лучшего гола этого сезона РПЛ по версии болельщиков

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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором лучшего гола этого сезона РПЛ по версии болельщиков. За его забитый мяч в ворота «Зенита» в матче 21-го тура проголосовали наибольшее количество подписчиков «Матч ТВ» в сети Instagram.

Этот гол стал победным в той встрече и принес домашнюю победу над будущим чемпионом страны со счетом 2:1.

 

Всего Денис Макаров забил в этом чемпионате 7 мячей и сделал 1 голевую передачу в 28-ми сыгранных матчах. В данный момент 23-летний футболист «Рубина» находится в расположении национальной сборной, в составе которой готовится к старту предстоящего чемпионат Европы по футболу.

#ФК Рубин #РПЛ #денис макаров
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