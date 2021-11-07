Полузащитник «Рубина»: Делаем все, чтобы вывести команду из кризиса

Неудачи «Рубина» говорят о наличии проблем в команде. Так, в матче против «Ростова», который закончился разгромным поражением казанцев (1:5), команду вновь подвела реализация — при наличии моментов до гола удалось довести лишь один мяч, поделился с клубной пресс-службой полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев.

Он отметил, что не будет торопиться с выводами, они не должны делаться на эмоциях.

«Сядем, разберем игру, в чем причина. Просто проиграли борьбу, это стало основной причиной проигрыша во втором тайме», — полагает он.

Футболист сказал, что не знает причин неудач и нестабильной игры «Рубина», однако признает их наличие.

«Если смотреть на результаты, то, конечно, есть проблемы. Мы не выигрываем стабильно. Можем обыграть ЦСКА и следующую игру провалить. Но мы делаем все, чтобы все было нормально в плане атмосферы в команде даже после проигранных матчей. Работаем еще больше и все делаем для того, чтобы выйти из кризиса, если его так можно назвать», — подчеркнул Солтмурад Бакаев.