Полузащитник «Рубина» о матче с «Динамо»: Соперник находится в хорошей форме

Московское «Динамо» набрало хороший ход. Несмотря на это, игроки казанского «Рубина» готовятся к завтрашнему матчу с хорошим настроем. Такое мнение датский полузащитник казанского клуба Андерс Дрейер высказал пресс-службе ФК.

«После игры с „Сочи“ мы готовимся в хорошем настроении. После победы в команде сейчас царит бодрая атмосфера, побеждать всегда приятно», — отметил игрок.

Дрейер посчитал «Динамо» сложным соперником. «Это хорошая команда, мы проиграли им в первом круге 0:2, так что это сложный соперник. Но мы также не слабы и с нетерпением ждем этой игры», — сказал хавбек.

Он также прокомментировал потерю Оливера Абильдгора из-за дисквалификации. «Возможно, получится его кем-то заменить, и его отсутствие останется незамеченным, но такой игрок, как Оли, конечно, очень бы пригодился нам в этой игре», — посчитал футболист.

Перепады в погоде не страшат датчанина. «Мы тренируемся в снежную погоду. Было круто играть в +10, но хорошо, что мы готовимся в таких условиях, которые будут в воскресенье, так что будем готовы к игре», — резюмировал Андерс Дрейер.