Полузащитник «Рубина» о кризисе команды: «Команда переживает не лучшие времена»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев в своем Instagram признал игровой кризис команды.

«Очевидно, что команда переживает не лучшие времена, и мы не показываем ту игру, которую можем, — написал Бакаев. — Да, мы стараемся сделать все возможное для победы команды, но этого недостаточно».

Но Бакаев полон оптимизма: «Мы полностью осознаем всю ответственность. Такие отрезки случаются. Теперь впереди много работы. Я уверен, что мы справимся. Мы – "Рубин", нас не остановить!»