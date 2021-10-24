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Ру Тат
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24 октября 2021  20:06
Cергей Гаврилов

Полузащитник «Рубина» о кризисе команды: «Команда переживает не лучшие времена»

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Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев в своем Instagram признал игровой кризис команды.

«Очевидно, что команда переживает не лучшие времена, и мы не показываем ту игру, которую можем, — написал Бакаев. — Да, мы стараемся сделать все возможное для победы команды, но этого недостаточно».

Но Бакаев полон оптимизма: «Мы полностью осознаем всю ответственность. Такие отрезки случаются. Теперь впереди много работы. Я уверен, что мы справимся. Мы – "Рубин", нас не остановить!»

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