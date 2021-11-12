news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
12 ноября 2021  16:25
Cергей Гаврилов

Полузащитник «Рубина» о дубле в ворота Швеции: «Это была лучшая игра в моей карьере»

news_top_970_100

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Оба гола на его счету.

«Это была лучшая игра в моей карьере, — приводит слова Кварацхелия пресс-служба сборной Грузии. — Я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне. Победить такую сильную команду — это дорогого стоит. Рад этому значительно больше, чем своему дублю».

В прошедшей встрече 20-летний полузащитник оформил первый дубль в профессиональной карьере.

#фк рубин #Хвича Кварацхелия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное