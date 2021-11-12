Полузащитник «Рубина» о дубле в ворота Швеции: «Это была лучшая игра в моей карьере»

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Оба гола на его счету.

«Это была лучшая игра в моей карьере, — приводит слова Кварацхелия пресс-служба сборной Грузии. — Я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне. Победить такую сильную команду — это дорогого стоит. Рад этому значительно больше, чем своему дублю».

В прошедшей встрече 20-летний полузащитник оформил первый дубль в профессиональной карьере.