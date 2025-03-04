Полузащитник «Рубина» Никола Чумич рассказал, кого считает своим идолом в спорте

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Никола Чумич в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» рассказал, кого считает своим идолом в спорте. По словам футболиста, это теннисист Новак Джокович.

«Для сербов Джокович величайший в истории. Я думаю, его достижения в истории страны не превзойдет ни один сербский спортсмен. Он великий теннисист, добрейший человек. Для меня он идол, главный пример для подражания. Я не пропускаю ни одного его матча. Джоковичу 37 лет, а он играет так спокойно, уверенно, как Федерер. Но Роджер потом через пару лет уже закончил, а Новак, кажется, способен играть и после 40 лет. Так может только он! На протяжении 20 лет изо дня в день постоянно доказывает, что является лучшим теннисистом в мире. Джокович для сербов – это, знаешь, такое явление культуры. Если он играет, ты обязан смотреть его матч в это время. Это как негласное правило, которому следуют все», – сказал Чумич.

Следующий матч в рамках РПЛ «Рубин» проведет в Казани 9 марта.