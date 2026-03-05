Полузащитник «Рубина» Начо рассказал, на какой позиции ему удобнее играть

Фото: rubin-Kazan.ru

Новичок «Рубина» Игнасио Сааведра рассказал, на какой позиции на поле ему комфортнее играть.



«Я всегда играл в центре поля. Могу сыграть как шестерку – оборонительного полузащитника, так и восьмерку – более атакующего. Тренер видит меня более атакующим игроком в «Рубине», но нельзя забывать и об оборонительных функциях, мне нужно обеспечить баланс в центре поля. Тренер донес до меня принципы, и я готов играть на любой позиции, лишь бы приносить пользу», – цитирует Начо корреспондент «ТИ-Спорта».

Сааведра перебрался в «Рубин» из «Сочи» на правах аренды.