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Спорт
20 января 2022  15:27
Арсений Каримов

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков приступил к тренировкам после перелома ноги

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Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков приступил к восстановительным тренировкам и реабилитации после перелома ноги, который он получил в матче с «Динамо». Соответствующая запись появилась на официальной странице «Рубина» в Twitter.

«Михаил Костюков приехал на "Рубиновые сборы" и уже скоро приступит к восстановительным тренировкам и реабилитации после травмы», - сказано в посте.

Напомним, что матч с «Динамо» был проигран казанцами со счетом 2:3, и стал частью серии из трех поражений «Рубина» перед зимним перерывом в чемпионате. «Рубин» ушел на паузу на 10 строчке турнирной таблицы, имея в активе 22 очка. Сейчас команда находится на сборах в Турции и сегодня сыграет контрольный матч с воронежским «Факелом».

#фк рубин
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