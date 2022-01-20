Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков приступил к тренировкам после перелома ноги

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков приступил к восстановительным тренировкам и реабилитации после перелома ноги, который он получил в матче с «Динамо». Соответствующая запись появилась на официальной странице «Рубина» в Twitter.

«Михаил Костюков приехал на "Рубиновые сборы" и уже скоро приступит к восстановительным тренировкам и реабилитации после травмы», - сказано в посте.

Михаил Костюков приехал на #РубиновыеСборы и уже скоро приступит к восстановительным тренировкам и реабилитации после травмы 💪🏻 pic.twitter.com/QQ93Rnv1f9 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 20, 2022

Напомним, что матч с «Динамо» был проигран казанцами со счетом 2:3, и стал частью серии из трех поражений «Рубина» перед зимним перерывом в чемпионате. «Рубин» ушел на паузу на 10 строчке турнирной таблицы, имея в активе 22 очка. Сейчас команда находится на сборах в Турции и сегодня сыграет контрольный матч с воронежским «Факелом».