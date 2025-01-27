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На главную ТИ-Спорт 27 января 2025 10:31

Полузащитник «Рубина» Ломовицкий сегодня подпишет контракт с «Факелом»

Полузащитник «Рубина» Ломовицкий сегодня подпишет контракт с «Факелом»
фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий сегодня подпишет арендное соглашение с «Факелом». Об этом сообщает агент игрока Валериюс Мижигурскис.

«Принципиальная договоренность об аренде игрока в «Факел» достигнута. Если не случится форс-мажора, в понедельник он подпишет контракт до конца сезона. Аренда не предусматривает право выкупа», — передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ломовицкий выступает за «Рубин» с 2022 года. С казанской командой он выигрывал Первую лигу. В нынешнем сезоне на счету Александра три матча в Кубке России.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. Первым соперником команды Рашида Рахимова в Премьер-лиге станет «Ахмат». Матч состоится 1 марта в 19:00 по мск в Грозном.

#фк рубин #футбол #премьер-лига
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