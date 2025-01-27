Полузащитник «Рубина» Ломовицкий перешел в «Факел»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перешел в «Факел». Об этом сообщает пресс-служба казанцев в своем телеграм-канале.

Игрок отправился в Воронеж на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает источник.

Напомним, Ломовицкий перешел в «Рубин» в 2022 году. С казанским клубом он брал Первую лигу в 2023 году. Всего за «Рубин» он отыграл 41 матч, где забил один мяч.

Казанцы завершили первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. 31 января команда Рашида Рахимова должна сыграть с «Торпедо» в рамках зимних сборов.