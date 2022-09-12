Полузащитник «Рубина» Иванов назвал причину эпидемии травм в казанской команде

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов назвал вероятные причины череды травм в казанском клубе. По словам футболиста, виной всему являются напряженный график и смена тренировочной программы.

«У кого-то пошли микротравмы, потому что работа у Леонида Викторовича (Слуцкого) поменялась — он дал довольно тяжелую тренировочную программу. У меня, например, за всю карьеру было три мышечных травмы, две из них — в "Рубине".

Нет одного фактора. Думаю, все взаимосвязано. Достаточно посмотреть поэтапно: летим в Красноярск, играем в манеже, поле — плюс-минус, как здесь, потом перелет, смена часовых поясов, Ульяновск, где трава по колено и такое ощущение, что поле выгорело из-за жары, потом Нижнекамск, где тоже синтетика, но более высокого качества, затем приезжаем сюда», – цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, накануне «Рубин» со счетом 2:1 обыграл московский «Велес». После девяти туров «Рубин» с 16 очками занимает временное второе место в турнирной таблице Первой лиги.

В десятом туре чемпионата казанцы примут дома астраханский «Волгарь». Игра состоится 18 сентября на стадионе «Ак Барс Арена».