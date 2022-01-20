Полузащитник «Рубина» Ин Бом вызван в сборную Южной Кореи на матчи квалификации ЧМ

Полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом вызван в сборную Южной Кореи для участия в матчах квалификации к Чемпионату мира по футболу – 2022. Об этом сообщает пресс-служба корейской сборной.

Футболист попал в список из 6 игроков, дополнительно привлеченных к играм национальной сборной. 25-летний полузащитник присоединится к расположению команды 24 января.

27 января Южная Корея сыграет против сборной Ливана, а 1 февраля против сборной Сирии. После 6 туров группового этапа корейцы с 16 очками лидируют в группе H, а уже в следующем матче могут гарантировать себе выход на Чемпионат Мира – 2022, который пройдет в декабре в Катаре.