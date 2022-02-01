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Спорт
1 февраля 2022  20:10
Дамир Садриев

Полузащитник «Рубина» Ин Бом со сборной Южной Кореи обыграл Сирию и вышел на ЧМ

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Полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом в составе сборной Южной Кореи победил в восьмом туре квалификационного раунда азиатского отбора сборную Сирии (2:0) и получил путевку на чемпионат мира.

Голами в игре отметились Ким Чжин Су и Квон Чхан Хун. Футболист казанского клуба Хван Ин Бом провел на поле все 90 минут матча и получил желтую карточку. 

После восьмого тура на счету южнокорейцев 20 очков в группе А, чего хватило для получения прямой путевки на чемпионат мира – 2022 в Катаре. 

В нынешнем сезоне на счету футболиста два гола и три результативные передачи в 18 играх. Transfermarkt оценивает Ин Бома в 3 миллиона евро. 

#фк рубин #Футбол
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