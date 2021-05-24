news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  09:39

Полузащитник «Рубина» Йевтич назвал себя лучшим футболистом РПЛ

Полузащитник «Рубина» Йевтич назвал себя лучшим футболистом РПЛ
news_top_970_100

Полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич считает себя лучшим футболистом прошедшего сезона российской премьер-лиги. Он поставил себя на первое место в опросе, который провел «Спорт-экспресс».

По мнению Йевтича, второй после него лучший игрок РПЛ – это нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, а третий – еще один одноклубник – Хвича Кварацхелия.

Опрос проводился среди всех клубов РПЛ. В нем также приняли участие 11 футболистов казанского клуба. Четыре игрока «Рубина» признали Деспотовича лучшим игроком. За него проголосовали сам сербский форвард, а также Кварацхелия, Денис Макаров и Илья Самошников.

Кварацхелию поставили на первое место 3 футболиста «Рубина» – Юрий Дюпин, Георгий Зотов и Филип Уремович.

В опросе среди всех игроков премьер-лиги первое место занял иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Хвича Кварацхелия оказался на 5-м месте по итогам общего голосования. Деспотович занял 8-е место.

#ФК Рубин #Джордже деспотович #сердар азмун #Хвича Кварацхелия
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное