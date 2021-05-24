Полузащитник «Рубина» Йевтич назвал себя лучшим футболистом РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич считает себя лучшим футболистом прошедшего сезона российской премьер-лиги. Он поставил себя на первое место в опросе, который провел «Спорт-экспресс».

По мнению Йевтича, второй после него лучший игрок РПЛ – это нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, а третий – еще один одноклубник – Хвича Кварацхелия.

Опрос проводился среди всех клубов РПЛ. В нем также приняли участие 11 футболистов казанского клуба. Четыре игрока «Рубина» признали Деспотовича лучшим игроком. За него проголосовали сам сербский форвард, а также Кварацхелия, Денис Макаров и Илья Самошников.



Кварацхелию поставили на первое место 3 футболиста «Рубина» – Юрий Дюпин, Георгий Зотов и Филип Уремович.

В опросе среди всех игроков премьер-лиги первое место занял иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Хвича Кварацхелия оказался на 5-м месте по итогам общего голосования. Деспотович занял 8-е место.

