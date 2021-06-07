Полузащитник «Рубина» Денис Макаров вошел в символическую сборную молодежного Евро-2021

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров вошел в символическую сборную молодежного чемпионата Европы 2021 года. В нее были включены 23 футболиста.

Макаров стал единственным представителем молодежной сборной России в списке лучших. Наибольшее представительство в символической сборной у команды Германии – 6 игроков. Всего в списке 23-х футболистов оказались футболисты 9-ти из 16 сборных, которые участвовали в финальной стадии первенства, сообщает официальный сайт УЕФА.

Символическую сборную составили технические наблюдатели УЕФА: Боштьян Цесар, Козмин Контра, Душан Фитцел, Джон Пикок и Тибор Шиша.

Победителем молодежного чемпионата Европы по футболу стала команда Германии, которая в финале со счетом 1:0 обыграла Португалию. Сборная России завершила свое выступление на групповой стадии турнира, набрав лишь три очка в трех матчах.