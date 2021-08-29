Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич близок к переходу в греческий АЕК

Дарко Йевтич

Фото: www.rubin-kazan.ru

Греческий клуб АЕК сделал предложение «Рубину» о трансфере полузащитника Дарко Йевтича. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Греки хотят заключить контракт с 28-летним полузащитником до конца трансферного нынешнего окна.

Дарко Йевтич перешел в «Рубин» из польского «Леха» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне швейцарец с сербскими корнями сыграл в 6-ти матчах РПЛ и забил один гол.