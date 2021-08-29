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29 августа 2021  16:17

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич близок к переходу в греческий АЕК

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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич близок к переходу в греческий АЕК
Дарко Йевтич
Фото: www.rubin-kazan.ru

Греческий клуб АЕК сделал предложение «Рубину» о трансфере полузащитника Дарко Йевтича. Об этом сообщает  «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Греки хотят заключить контракт с 28-летним полузащитником до конца трансферного нынешнего окна.

Дарко Йевтич перешел в «Рубин» из польского «Леха» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне швейцарец с сербскими корнями сыграл в 6-ти матчах РПЛ и забил один гол.

#фк рубин #Дарко Йевтич
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