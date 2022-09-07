Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов прооперирован в Германии

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов, у которого летом был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, успешно прооперирован в Германии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что срок восстановления 19-летнего футболиста составит не менее полугода.

В ближайшее время Кузнецов вернётся на базу клуба и начнёт этап ранней послеоперационной реабилитации под контролем медицинского штаба команды.

Напомним, Кузнецов перешел в «Рубин» в феврале 2022 года из питерского «Зенита». Он подписал контракт с казанцами до декабря 2026 года.

По условиям сделки, клуб из Санкт-Петербурга может выкупить футболиста в это трансферное окно за 800 тысяч евро, в зимнее окно за 2,5 млн, а следующим летом за 3,5 млн.