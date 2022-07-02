Полузащитник «Рубина» Александр Зуев покинул казанский клуб

Полузащитник Александр Зуев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел в казанский клуб в летом 2020 года за 1.5 млн евро из «Ростова».

В минувшем сезоне 26-летний Зуев принял участие в 20 матчах за «Рубин» и отметился 3 результативными передачами.

По итогам минувшего сезона казанцы вылетели в ФНЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Рубин» также покинули Иван Игнатьев, Георгий Зотов и Владислав Игнатьев.