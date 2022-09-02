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Спорт
2 сентября 2022  10:01

Полузащитник «Рубина» Абильдгор перешел в шотландский «Селтик»

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Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор стал футболистом «Селтика». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Глазго.

Отмечается, что датчанин проведет сезон 2022/23 в составе «кельтов» на правах аренды. 

Напомним, Абильдгор пришел в «Рубин» в феврале 2020 года, сыграл за казанскую команду 62 матча, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Стоит отметить, что в составе «Селтика» выступают еще два экс-легионера «Рубина»: Карл Старфельт и Сеад Хакшабанович.

В сезоне-2022/23 Абильдгор не участвовал в матчах «Рубина».

#футбол #фк рубин #Оливер Абильдгор
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