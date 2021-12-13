Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский может перейти в «Рубин»

«Рубин» заинтересован в приобретении 28-летнего полузащитника «Нижнего Новгорода» Николая Калинского. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника телеканала, казанцы готовы заплатить примерно 100 млн рублей за переход игрока, но официального предложения в «Нижний Новгород» еще не поступало.

В текущем сезоне премьер-лиги Калинский провел 17 матчей, забив пять мячей (три из них — «Рубину») и сделав две голевые передачи.

Ранее воспитанник «Локомотива» выступал за «Калугу», «СКА-Хабаровск» и «Томь».