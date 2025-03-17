Полузащитник Кристофер Мартинс оценил чемпионский ход «Спартака»

Фото: spartak.com

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс по окончании победного матча с «Зенитом» (2:1) оценил чемпионский ход «красно-белых».

«Насколько большой шаг сделал к чемпионству «Спартак»? Это очень важный шаг. Мы должны побеждать в каждой игре, чтобы иметь шансы достичь того, чего мы хотим. Такая победа – это очень хорошо для уверенности. Но нам нельзя расслабляться. Нам всем нужно продолжать работать и верить», – цитирует Мартинса Legalbet.ru.

После 21-го тура «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Москвичи сравнялись по очкам с «Зенитом» (43).