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На главную ТИ-Спорт 3 марта 2025 12:13

Полузащитник «Краснодара» Сперцян пропустит не меньше месяца из-за травмы

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Полузащитник «Краснодара» Сперцян пропустит не меньше месяца из-за травмы
Фото: fckrasnodar.ru

Травма полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, полученная в игре с «Крыльями Советов» (1:1), оказалась серьезной, из-за чего он рискует пропустить не меньше месяца. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Эдуард пропустит минимум один месяц. Официальные сроки восстановления будут объявлены в течение недели, сообщает источник.

Напомним, во время матча с самарской командой игрок покинул поле на электромобиле из-за травмы. Сперцян ушел со стадиона без посторонней помощи, заметно хромая.

По итогам первого тура весенней части РПЛ «Краснодар» опустился на третье место в таблице с 40 очками. Вторую строчку занял «Спартак», обыгравший «Оренбург» (2:0), а первую – «Зенит», сыгравший в безголевую ничью с ЦСКА (0:0).

#ФК Краснодар #фк зенит #фк спартак #премьер-лига #спорт #футбол
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