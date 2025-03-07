Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оценил уровень РПЛ

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оценил уровень нынешний РПЛ и отреагировал на слова футболиста Александра Кокорина, назвавшего лигу «дерьмом».

«Хороший, я был сильно удивлён в позитивном смысле. Есть шесть команд, которые постоянно борются за титул. Да, есть команды, которые тратят огромные деньги, что облегчает им задачу.

Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень «дерьмом», но я не соглашусь. Мне, конечно, тяжело судить, что было раньше, но, когда я приезжал сюда играть за «Рому» и «Ювентус» с ЦСКА и «Локомотивом» в Лиге чемпионов, матчи всегда были тяжёлыми. Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не всё плохо. Конечно, ситуация вокруг не помогает развитию: часть сильных легионеров уехала, а именно они повышают уровень лиги. Но уровень хороший. Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди чемпионатов Европы по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далёк от чемпионата Португалии, например», – цитирует Пьянича «Чемпионат».

После 19 туров ЦСКА идет шестым в турнирной таблице РПЛ,