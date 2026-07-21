Полузащитник «Бургоса» Давид Гонсалес согласился перейти в «Рубин»

Фото: burgoscf.es

23-летний испанский хавбек Давид Гонсалес дал предварительное согласие на трансфер в казанский «Рубин», сообщает Sport24. Сейчас клубы ведут переговоры о деталях сделки, а сам игрок уже выразил готовность продолжить карьеру в России.

Казанцы предлагают футболисту пятилетний контракт с годовым окладом около 1 млн евро. На приобретении Гонсалеса настаивает главный тренер «Рубина» Франк Артига, хорошо знакомый с возможностями испанца.

Однако стороны пока не могут договориться по финансовым условиям трансфера. «Рубин» готов выплатить «Бургосу» 2,5 млн евро за 50% прав на игрока, которые принадлежат испанскому клубу. Вторая половина прав находится у мадридского «Реала», воспитанником которого является Гонсалес.

«Бургос» настаивает на выкупе всех 100% прав единовременно, что оценивается примерно в 5 млн евро. Если компромисс не будет найден, переход может сорваться.

Статистика Гонсалеса: за «Бургос» с лета 2024 года он провел 76 матчей, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач. В прошлом сезоне на его счету 12 голов и 6 ассистов в 41 встрече.