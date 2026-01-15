Полузащитник «Балтики» Саусь: «Хотелось бы занять первое место в РПЛ»

Фото: fc-baltika.ru

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь в беседе с «Чемпионатом» поделился ожиданиями от второй половины чемпионата.

«Нам хотелось бы забраться как можно выше в таблице. Посмотрим, как пойдёт весной. Конечно, хотелось бы занять первое. Думаю, в тройке было бы вообще замечательно. Наверное, любому амбициозному футболисту и клубу всегда хочется быть выше. Сейчас результат хороший, но хочется большего. Повторюсь, тройка — наша цель», – сказал Саусь.

После 18 туров «Балтика» расположилась на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.