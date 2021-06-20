Полузащитник «Ак Барс-Динамо» вошел в состав молодежной сборной России U-22

Полузащитник «Ак Барс-Динамо» Илья Григорьев вошел в состав молодежной сборной России U-22. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба по хоккею с мячом.

Списки кандидатов в национальные сборные страны на сезон 2021-2022 гг. утвердило Министерство спорта РФ.

В расширенном списке молодежной сборной России U-22 (юниоры до 22 лет) — 44 хоккеиста 2000-2001 годов рождения и младше, которые представляют 11 российских регионов и Москву. Среди них — 21-летний казанец Илья Григорьев, выступающий за Татарстан и общество «Динамо».