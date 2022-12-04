«Полумесяц на нашивке»: как после 1917 года появились татарские воинские части

«Процесс национализации охватил без малого 53,5 пехотных и стрелковых дивизий»

Обилие разнообразных новых воинских частей и их знаков различия в современный период российской армии подвигли нас обратиться к истории формирования национальных воинских частей и формы воинов-мусульман в период русских революций и Гражданской войны.

Мусульманские части РККА 1918-1920 гг. / Роберто Паласиос-Фернадес Источник: 1918.borda.ru

С 1914 г. Российская империя находилась в состоянии войны. Шла Первая мировая... Начало 1917 г. измученное продолжительной войной население разношерстной империи встречало с целым букетом военных, экономических, социальных, национальных проблем и противоречий. Грянувшая Февральская революция запустила цепочку событий, исхода которых в начале года никто бы не взялся спрогнозировать.

Падение самодержавия подстегнуло и развитие национального движения в войсках. С конца весны 1917 г. начался стихийный и почти повсеместный процесс, получивший наименование «национализация». Если до Февральской революции формирование национальных воинских частей шло под строгим контролем самодержавия, то теперь национализация армии приняла характер стремительного подъема национального самосознания призванных на войну народов России. По некоторым данным, к концу 1917 г. процесс национализации охватил без малого 53,5 пехотных и стрелковых дивизий, 6 кавалерийских и массу отдельных пехотных, кавалерийских, технических, запасных и других частей, а также военно-учебных заведений.



Наиболее интенсивно национализация протекала на окраинах страны и следующих фронтах: Румынском, Юго-Западном и Кавказском. Активно национализация шла во внутренних округах, где значительную часть солдатских масс составляли представители нерусских народов, — Петроградском, Московском и особенно Казанском.

«Главные в Вошуро»

У военнослужащих-мусульман процесс перегруппировки личного состава именовался мусульманизацией, что демонстрировало преимущество среди них религиозной идентичности над этнической. На практике, конечно, мусульманизация всё равно соответствовала географическим принципам, так появлялись татарские, башкирские, азербайджанские, крымско-татарские воинские части. Интересы военнослужащих-мусульман представлял специальный выборный орган — Всероссийский мусульманский военный шуро (Вошуро), созванный в июле 1917 г. в Казани.

17 июля 1917 года в Казани начал работу Первый Всероссийский мусульманский военный съезд Фото: из открытых источников vk.com

После Октября 1917 г. национализация войск приобрела всеобщий характер. К декабрю 1917 г. были созданы 4 фронтовых, 13 армейских, 12 окружных, 98 гарнизонных, более 150 дивизионных, а всего около 300 мусульманских комитетов. Не осталось ни одной армии и ни одного округа, где не действовали бы мусульманские комитеты. Разбросанные по всей стране татарские и башкирские солдаты смогли сплотиться, создав многочисленные спаянные между собой организации, стремившиеся к формированию национальных частей. К концу 1917 г. существовали следующие воинские части, которые комплектовались преимущественно татарами и башкирами: два Крымских конных полка, Мусульманский стрелковый корпус на румынском фронте, 1-й стрелковый мусульманский полк в Оренбурге, 2-й мусульманский запасной полк (144-й) в Уфе. Кроме того, были несколько отдельных эскадронов и многочисленные роты и батальоны. Заканчивалось переформирование 95-го пехотного запасного полка в Казани, 32-го пехотного запасного полка в Симферополе и двух дивизий на фронте.

«Форма для красноармейцев-мусульман Социалистической Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

Опыт национального строительства в армии позже был подхвачен большевиками, умело воспользовавшимися многовековым стремлением татарского народа к сохранению своей национальной идентичности даже в суровых условиях старорежимной армии. Наркомнац, образовавший в своем составе 17 января 1918 г. Центральный мусульманский комиссариат, а при нем военный отдел – первым начал формирование мусульманских коммунистических частей. 28 апреля отдел преобразовали в военную коллегию, а 31 мая уже в Центральную мусульманскую военную коллегию с непосредственным подчинением Совету народных комиссаров.



Председателем Коллегии был назначен Мулланур Вахитов.

Мулланур Вахитов Фото: Государственный архив Республики Татарстан (предоставлено автором исследования)

Именно он в июне 1918 г. подписал приказ по коллегии №7, в третьем параграфе которого устанавливалась форма одежды для коммунистических мусульманских полков:

«Впредь до окончательной выработки формы для Красной Армии с согласия Народного Комиссара по Военным и Морским делам Л. Д. Троцкого объявляем при сём форму для красноармейских частей:



Объявляемая форма вводится со дня опубликования настоящего приказа. Всем Коллегиям, Военным Отделам, Комиссариатам и командирам Мусульманских частей принять все меры к скорейшему обмундированию частей в новую форму».



Форма для красноармейцев мусульман Социалистической

Рабоче-Крестьянской Красной Армии



Простая гимнастёрка – рубашка защитного цвета, легко переделываемая из пехотных гимнастёрок, открытый ворот кавказского образца на трех пуговицах, воротник, манжеты, рукава обшиты белым кантом. Нагрудные карманы кавказского образца с 10 ячейками для винтовочных боевых патронов в каждом кармане. Сзади пояс стягивается сбором. Пояс зелёного сукна с бляхой, обшитой сукном такого же цвета. Под воротник гимнастёрки вставляется воротник красного бешмета кавказского образца – манишка, застёгиваемая сзади. Брюки обыкновенного покроя с белой тоненькой выпушкой. Шапка круглая (татарка) искусственной мерлушки с треугольным разрезом спереди и сзади, по краям обшитая галуном, верх и разрезы суконные, цвета части. В переднем разрезе металлический полумесяц с маленькой звездой, установленной для красноармейцев, т.е. плугом и молотом. Кисточка, прикрепляющаяся на верхушке середины части, цвета части. У всех красноармейцев без исключения должен быть общий красноармейский знак Шинель обыкновенного образца с петлицами, обшитыми кантом цвета части.

Членам Военных коллегий и политическим Военным Комиссарам присваивает черкеска с бешметом кавказского образца бордового цвета.

Лица командного состава носят общекрасноармейскую форму, но на левом рукаве гимнастёрки и шинели на два вершка ниже плеча нашивается вышитый полумесяц и звезда изгибом наружу, величиной в вершок».

М. Вахитов, А. К. Маликов среди красноармейцев в августе 1918 г. Источник фото: Государственный архив Республики Татарстан (предоставлено автором исследования)

На одной из сохранившихся фотографий М. Вахитов сидит в головном уборе, соответствующем этому приказу, и в окружении красноармейцев-мусульман.



Фото на анонсе: 1918.borda.ru