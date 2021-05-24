news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Ларионова о ложных звонках: Это сигнал для всех школ с точки зрения системы воспитания
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  13:22
Марат Ишкильдин

Полумарафон, триатлон и велогонки: спортивные мероприятия в Казани на весну-лето — 2021

news_top_970_100

С 30 мая в Казани планируется проведение соревнований по бегу, триатлону, а также велогонки. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

«30 мая эстафетную палочку беговых мероприятий в Казани примет „ЗаБег. РФ“ — это самый крупный полумарафон с синхронным стартом», — сказал Салихов. 

В забегах примут участие представители 85 городов России. Участникам предоставят возможность преодолеть четыре разные дистанции. Старт запланирован у стадиона «Ак Барс Арена». 

По итогам соревнований будет определена беговая столица России. Для оценки будут использованы три критерия: средняя дистанция, которую преодолели все бегуны, соотношение участников стартов к общему числу жителей города и средняя скорость бега. Напомним, что Казань завоевывала этот титул дважды — в 2017 и 2018 годах. 

«Этим летом наш город примет несколько крупных стартов. 19 июня состоятся международные соревнования по триатлону Ironstar Kazan Timerman Cup на олимпийской и полужелезной дистанциях», — рассказал докладчик. 

Плавательный этап пройдет в акватории реки Казанки, трасса велоэтапа будет проложена по центральным улицам города — мимо стен Казанского Кремля и главных достопримечательностей города. Завершится гонка на Кремлевской набережной. 

31 июля любители вместе с профессиональными спортсменами выйдут на старт велогонки Tour de Tatarstan Kazan на 25, 50 и 100 км. 

«Все больше горожан присоединяются к крупным соревнованиям, которые проходят на территории города. Нас это, безусловно, радует», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

#марафон
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное