Полумарафон, триатлон и велогонки: спортивные мероприятия в Казани на весну-лето — 2021

С 30 мая в Казани планируется проведение соревнований по бегу, триатлону, а также велогонки. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

«30 мая эстафетную палочку беговых мероприятий в Казани примет „ЗаБег. РФ“ — это самый крупный полумарафон с синхронным стартом», — сказал Салихов.

В забегах примут участие представители 85 городов России. Участникам предоставят возможность преодолеть четыре разные дистанции. Старт запланирован у стадиона «Ак Барс Арена».

По итогам соревнований будет определена беговая столица России. Для оценки будут использованы три критерия: средняя дистанция, которую преодолели все бегуны, соотношение участников стартов к общему числу жителей города и средняя скорость бега. Напомним, что Казань завоевывала этот титул дважды — в 2017 и 2018 годах.

«Этим летом наш город примет несколько крупных стартов. 19 июня состоятся международные соревнования по триатлону Ironstar Kazan Timerman Cup на олимпийской и полужелезной дистанциях», — рассказал докладчик.

Плавательный этап пройдет в акватории реки Казанки, трасса велоэтапа будет проложена по центральным улицам города — мимо стен Казанского Кремля и главных достопримечательностей города. Завершится гонка на Кремлевской набережной.

31 июля любители вместе с профессиональными спортсменами выйдут на старт велогонки Tour de Tatarstan Kazan на 25, 50 и 100 км.

«Все больше горожан присоединяются к крупным соревнованиям, которые проходят на территории города. Нас это, безусловно, радует», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.