В Казани полугодовалый малыш выпал на асфальт, когда его мать с коляской сбило авто

Сегодня днем машина сбила женщину с ребенком, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В час с небольшим 36-летний водитель «Лады» включил задний ход и не увидел пешехода с коляской.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Из-за удара 6-месячный малыш выпал на асфальт. Женщина и ребенок госпитализированы.

ДТП произошло рядом с домом №54 на улице Ямашева.