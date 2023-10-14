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Руc Тат
Происшествия 14 октября 2023 19:34

В Казани полугодовалый малыш выпал на асфальт, когда его мать с коляской сбило авто

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Сегодня днем машина сбила женщину с ребенком, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В час с небольшим 36-летний водитель «Лады» включил задний ход и не увидел пешехода с коляской.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Из-за удара 6-месячный малыш выпал на асфальт. Женщина и ребенок госпитализированы.

ДТП произошло рядом с домом №54 на улице Ямашева.

#сбил ребенка
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