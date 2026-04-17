Полуфиналы телепроекта «Тархан» прошли в Национальном музее Татарстана
Съемки пятого сезона телепроекта «Тархан» на время перенесли в залы Национального музея Республики Татарстан. Здесь прошли два полуфинальных поединка.
Один из членов жюри, заместитель министра культуры Татарстана Дамир Лотфуллин отметил, что знания и интуиция участников позволяют говорить о них как о будущих лидерах отрасли. Директор Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов, в свою очередь, подчеркнул, что у конкурсантов заметен искренний интерес к изучению истории родного края и стремление глубже ее понять.
В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, проект приобретает особое значение, объединяя молодых исследователей разных национальностей со всей республики.
Полуфиналы прошли напряженно: не всем участникам удалось выйти в финал, несмотря на высокую мотивацию. Игры отличались динамикой, неожиданными поворотами и насыщенными историческими сюжетами.
Из-за отсутствия профессора Раиля Фархутдинова роль ведущего полуфиналов исполнил кандидат исторических наук, доцент кафедры Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Ленар Абзалов.
Темами открытых вопросов стали тюркская поэзия и проза, национальный театр, живопись и музыка – культурное наследие народов Поволжья XVIII-XX веков. Эти темы традиционно вызывают трудности у участников, однако конкуренция оказалась высокой. Один из финалистов набрал 51 балл, что стало серьезной заявкой на победу.
Жюри также высоко оценило видеовопросы, подготовленные участниками на площадках различных музеев. Благодаря этим материалам новые исторические факты узнали не только сами конкурсанты, но и зрители.
По итогам полуфиналов определены шесть финалистов пятого сезона. Участников поздравили с выходом на новый этап, отметив, что каждый из них уже стал частью истории проекта.
Впереди – финал сезона.